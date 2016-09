W sobotę Jaśkowiak wziął udział w Marszu Równości. Kilka dni wcześniej prezydent stolicy Wielkopolski zgodził się też, by na ulicach Poznania, wzdłuż trasy marszu zawieszono tęczowe flagi, które są symbolem środowisk LGBT.

To najwyraźniej nie spodobało się kibolom "Kolejorza", którzy w trakcie ligowego meczu z Arką postanowili dać do zrozumienia, co sądzą o szefie swojego miasta i jego inicjatywie. Na trybunie zajmowanej przez najzagorzalszych fanów Lecha zawisł transparent: "Poznań przeprasza za tęczowego Jacka". Na tym nie koniec. Kibice wznosili też wulgarne okrzyki kierowane do Jaśkowiaka.