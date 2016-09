Obrońca Cagliari zagrał w podstawowym składzie we wrześniowym meczu z Kazachstanem (2:2).

Nową twarzą w kadrze Nawałki jest Damian Dąbrowski z Cracovii. Do kadry wracają inni ligowcy: Sławomir Peszko z Lechii Gdańsk i Krzysztof Mączyński z Wisły Kraków.

Zgrupowanie w Warszawie tradycyjnie rozpocznie się w poniedziałek. Do godz. 19.30 zawodnicy mają się stawić w hotelu "Double Tree by Hilton Warsaw". W sobotę 8 października zagrają na PGE Narodowym z Danią, a trzy dni później na tym samym obiekcie z Armenią (oba mecze o godz. 20.45).

Po pierwszej kolejce eliminacji MŚ 2018 Dania z dorobkiem trzech punktów prowadzi w grupie F. Polska po wyjazdowym remisie z Kazachstanem 2:2 jest na drugim miejscu. Oprócz biało-czerwonych po jednym punkcie mają również reprezentacje Kazachstanu, Czarnogóry i Rumunii. Z zerowym dorobkiem stawkę zamyka Armenia.

Powołania na mecze eliminacji MŚ 2018 z Danią i Armenią:

bramkarze: Artur Boruc (AFC Bournemouth), Łukasz Fabiański (Swansea City), Wojciech Szczęsny (AS Roma), Łukasz Skorupski (Empoli);

obrońcy: Thiago Cionek (US Palermo), Paweł Dawidowicz (VfL Bochum), Kamil Glik (AS Monaco), Artur Jędrzejczyk (FK Krasnodar), Łukasz Piszczek (Borussia Dortmund), Maciej Rybus (Olympique Lyon), Igor Lewczuk (Girondins Bordeaux), Michał Pazdan (Legia Warszawa);

pomocnicy: Jakub Błaszczykowski (VfL Wolfsburg), Kamil Grosicki (Rennes), Bartosz Kapustka (Leicester City), Grzegorz Krychowiak (Paris Saint-Germain), Karol Linetty (Sampdoria Genua), Piotr Zieliński (SSC Napoli), Paweł Wszołek (Hellas Werona), Tomasz Jodłowiec (Legia Warszawa), Damian Dąbrowski (Cracovia), Krzysztof Mączyński (Wisła Kraków), Sławomir Peszko (Lechia Gdańsk);

napastnicy: Robert Lewandowski (Bayern Monachium), Arkadiusz Milik (SSC Napoli), Kamil Wilczek (Broendby Kopenhaga), Łukasz Teodorczyk (Anderlecht Bruksela).