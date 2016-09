Polacy niezbyt udanie rozpoczęli eliminacje MŚ 2018, bo 4 września w Astanie niespodziewanie zremisowali z dużo niżej notowaną reprezentacją Kazachstanu 2:2.

Po dłuższej przerwie wracamy na stadion PGE Narodowy. Przed nami bardzo ważne pojedynki w eliminacjach do mistrzostw świata. Inauguracja w Kazachstanie nie zakończyła się po naszej myśli. Tym większe znaczenie będą miały punkty, które są do zdobycia z Danią i Armenią. Po analizie i wyciągnięciu wniosków z jeszcze większą determinacją przystąpimy do kolejnych meczów. Tak jak w poprzednich eliminacjach koncentrujemy się na najbliższym przeciwniku - powiedział Nawałka cytowany przez oficjalny portal reprezentacji "Łączy nas piłka".