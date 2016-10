Michał Pazdan nadal ma kłopoty z barkiem. Jutro przyjedzie na zgrupowanie i po konsultacji z lekarzem reprezentacji podejmiemy decyzję, co dalej z nim będzie - powiedział Nawałka podczas niedzielnej konferencji prasowej.

Pazdan, podstawowy zawodnik polskiego zespołu na Euro 2016, z powodu kontuzji nie wystąpił w ostatnich pojedynkach Legii Warszawa, m.in. w sobotnim meczu ligowym z Lechią Gdańsk (3:0). Uraz wyeliminował go również z otwierającego eliminacje mistrzostw świata wrześniowego spotkania z Kazachstanem, które zakończyło się remisem 2:2.

Jak przyznał, po analizie meczu otwierającego eliminacje ma uwagi do przygotowania mentalnego.

Mam na myśli to, że niektórym w drugiej połowie puściły nerwy, przez co nie potrafili się skupić na realizacji założeń taktycznych. W kilku fragmentach straciliśmy koncentrację i w efekcie bramki, które kosztowały nas zwycięstwo, choć do przerwy mieliśmy mecz pod pełną kontrolą - dodał.