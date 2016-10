W niedzielę Teodorczyk dał zwycięstwo Anderlechtowi w wygranym 1:0 wyjazdowym meczu ze Standardem Liege. Wilczek natomiast trafił dla Broendby Kopenhaga w spotkaniu z Randers FC, które w stolicy Danii zakończyło się remisem 2:2.

Zgrupowanie w Warszawie tradycyjnie rozpocznie się w poniedziałek. Do godz. 19.30 zawodnicy mają się stawić w hotelu "Double Tree by Hilton Warsaw". W sobotę 8 października zagrają na PGE Narodowym z Danią, a trzy dni później na tym samym obiekcie z Armenią (oba mecze o godz. 20.45).

Po pierwszej kolejce eliminacji MŚ 2018 Dania z dorobkiem trzech punktów prowadzi w grupie F. Polska po wyjazdowym remisie z Kazachstanem 2:2 jest na drugim miejscu. Oprócz biało-czerwonych po jednym punkcie mają również reprezentacje Kazachstanu, Czarnogóry i Rumunii. Z zerowym dorobkiem stawkę zamyka Armenia.

Ligowe występy piłkarzy powołanych do kadry na mecz eliminacji MŚ 2018 z Danią i Armenią:

bramkarze:

Artur Boruc (AFC Bournemouth) - 90 minut w meczu ligowym z Watfordem (2:2)

Łukasz Fabiański (Swansea City) - 90 minut w meczu ligowym z Liverpoolem (1:2)

Wojciech Szczęsny (AS Roma) - 90 minut w ligowym meczu z Interem Mediolan (2:1)

Łukasz Skorupski (Empoli) - 90 minut w meczu ligowym z Juventusem Turyn (0:3)

obrońcy:

Thiago Cionek (US Palermo) - 90 minut w meczu ligowym z Sampdorią (1:1)

Paweł Dawidowicz (VfL Bochum) - 90 minut i żółta kartka w meczu ligowym z Erzgebirge Aue (4:2)

Kamil Glik (AS Monaco) - 90 minut w meczu ligowym z FC Metz (7:0)

Artur Jędrzejczyk (FK Krasnodar) - od 21. minuty w ligowym meczu z Rubinem Kazań (1:0)

Łukasz Piszczek (Borussia Dortmund) - 90 minut w meczu ligowym z Bayerem Leverkusen (0:2)

Maciej Rybus (Olympique Lyon) - 90 minut w ligowym meczu z Saint-Etienne (2:0)

Igor Lewczuk (Girondins Bordeaux) - 90 minut w meczu ligowym z Paris St. Germain (0:2)

Michał Pazdan (Legia Warszawa) - z powodu kontuzji poza kadrą na mecz ligowy z Lechią Gdańsk (3:0)

pomocnicy:

Jakub Błaszczykowski (VfL Wolfsburg) - do 73. minuty w ligowym meczu z Mainz (0:0)

Kamil Grosicki (Rennes) - 90 minut i niewykorzystany rzut karny w meczu ligowym z meczu ligowym z En Avant Guingamp (1:0)

Bartosz Kapustka (Leicester City) - poza kadrą na mecz ligowy z Southampton (0:0)

Grzegorz Krychowiak (Paris Saint-Germain) - rezerwowy w meczu ligowym z Girondins Bordeaux (2:0)

Karol Linetty (Sampdoria Genua) - do 64. minuty w ligowym meczu z US Palermo (1:1)

Piotr Zieliński (SSC Napoli) - 90 minut w meczu ligowym z Atalantą Bergamo (0:1)

Paweł Wszołek (Queens Park Rangers) - do 63. minuty w meczu ligowym z FC Fulham (2:1)

Tomasz Jodłowiec (Legia Warszawa) - 90 minut w meczu ligowym z Lechią Gdańsk (3:0)

Damian Dąbrowski (Cracovia) - 90 minut w meczu ligowym z Koroną Kielce (6:0)

Krzysztof Mączyński (Wisła Kraków) - 90 minut w meczu ligowym z Wisłą Płock (3:2)

Sławomir Peszko (Lechia Gdańsk) - do 68. minuty w meczu ligowym z Legią Warszawa (0:3)

napastnicy:

Robert Lewandowski (Bayern Monachium) - 90 minut w meczu ligowym z FC Koeln (1:1)

Arkadiusz Milik (SSC Napoli) - 90 minut i żółta kartka w meczu ligowym z Atalantą Bergamo (0:1)

Kamil Wilczek (Broendby Kopenhaga) - do 46. minuty i gol w meczu ligowym z Randers FC (2:2)

Łukasz Teodorczyk (Anderlecht Bruksela) - do 89. minuty i gol w meczu ligowym ze Standardem Liege (1:0)