W poniedziałek w Warszawie rozpoczyna się zgrupowanie reprezentacji. Do wieczora piłkarze mają się stawić w hotelu "Double Tree by Hilton Warsaw". Część z zawodników przybyła do stolicy w niedzielę, lub nawet w sobotę. Jednak do poniedziałkowego południa żaden z nich nie zameldował się w hotelu, w którym rozpoczyna się zgrupowanie.

Żaden z zawodników nie deklarował późniejszego przyjazdu, więc spodziewamy się, że wieczorem wszyscy będziemy w komplecie. Oprócz Michała Pazdana, który wciąż ma problem z barkiem, nikt nie zgłosił urazów. Decyzja w sprawie obrońcy Legii zostanie podjęta wieczorem po konsultacji z lekarzem reprezentacji – powiedział rzecznik prasowy PZPN Jakub Kwiatkowski.

Piłkarze reprezentacji Polski od wtorku będą trenować na boiskach Polonii Warszawa i KS ZWAR. W piątek odbędzie się oficjalny trening na PGE Narodowym, na którym w sobotę biało-czerwoni zmierzą się z Danią, a trzy dni później z Armenią.

Po pierwszej kolejce eliminacji mistrzostw świata 2018 Dania z dorobkiem trzech punktów prowadzi w grupie F. Polska po wyjazdowym remisie z Kazachstanem 2:2 jest na drugim miejscu. Oprócz biało-czerwonych po jednym punkcie mają również reprezentacje Kazachstanu, Czarnogóry i Rumunii. Z zerowym dorobkiem stawkę zamyka Armenia.