22-letni pomocnik dobrze wspomina ostatnie spotkanie biało-czerwonych z Duńczykami. W meczu towarzyskim w Gdańsku 14 sierpnia 2013 roku Polacy wygrali 3:2, a Zieliński strzelił jedną z bramek. Był to jego trzeci występ w drużynie narodowej.

Trzy dni po meczu z Danią biało-czerwoni również na PGE Narodowym podejmą Armenię.

Latem Zieliński związał się z SSC Napoli. W barwach wicelidera włoskiej ekstraklasy wystąpił w tym sezonie w siedmiu meczach ligowych i jednym w Lidze Mistrzów.

Fajnie się wprowadziłem do drużyny z Neapolu. Mamy szeroką kadrę i wiele meczów do rozegrania, więc trener rotuje składem. Jednak na zgrupowania reprezentacji przyjeżdżam z nadzieją, że zagram. W drużynie narodowej również jest duża konkurencja, a każdy z nas ma swoje dobre strony i może wnieść coś do zespołu – ocenił.