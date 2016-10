Dąbrowski przyjechał do Warszawy w świetnym nastroju. W niedzielę bowiem przyczynił się do zwycięstwa Cracovii nad Koroną Kielce 6:0.

W ubiegłym sezonie 24-letni pomocnik zmagał się z kontuzjami, które przesunęły w czasie jego pierwsze powołanie do drużyny narodowej.

Pod koniec poprzedniego sezonu kontuzja barku pozbawiła go szans na powołanie do reprezentacji Polski przed mistrzostwami Europy we Francji. Na początku sierpnia doznał natomiast urazu stawu skokowego.

Przed powołaniem Dąbrowski rozmawiał telefonicznie z trenerem Adamem Nawałką.

Z obecnych reprezentantów Polski najlepiej zna Kapustkę, który latem odszedł do Leicester.

Bartek pokazał wszystkim jaką drogą należy iść. Przebił się w reprezentacji, trafił do świetnego klubu, a po drodze zagrał świetne mecze na Euro 2016. Wszystko poszło świetnie. Jego kariera to bodziec dla nas wszystkich w Cracovii, bo jeśli on mógł przebić się do kadry, to my również możemy. Dostaliśmy sygnał do ciężkiej pracy, bo to oznaczało, że selekcjoner obserwuje piłkarzy z naszej ekstraklasy – powiedział Dąbrowski.