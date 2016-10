W poniedziałek na urazy narzekali dwaj piłkarze Legii Warszawa. Michał Pazdan ma kłopot z barkiem, a Tomasz Jodłowiec czuł ból w biodrze.

Jeżeli zawodnicy pozostają z nami, to jest szansa, że zagrają w najbliższych meczach. Mamy kilka dni do meczu z Danią, ale trzeba pamiętać, że trzy dni później jest spotkanie z Armenią. Jeżeli ktoś nie zagra w pierwszym, to może być potrzebny w drugim meczu. W ich przypadku każda godzina poprawia ich stan zdrowia – powiedział Zając na wtorkowej konferencji prasowej.