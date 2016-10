Remis 2:2 biało-czerwonych z dużo niżej notowaną reprezentacją Kazachstanu był sporą niespodzianką. Tym bardziej, że po pierwszej połowie Polacy prowadzili 2:0, mając zdecydowaną przewagę.

Strata punktów w meczu z Kazachstanem na pewno może mieć znaczenie, jeżeli nie wygramy dwóch najbliższych meczów. Jeśli jednak wygramy z Danią i Armenią, to remis w Astanie nie powinien mieć większego znaczenia w kontekście dalszego przebiegu eliminacji. Nie ma co ukrywać jednak, że strata punktów z Kazachstanem nas zabolała, ale trochę sami byliśmy sobie winni – przyznał Lewandowski na wtorkowej konferencji prasowej.

W sobotę podopieczni Adama Nawałki podejmą na PGE Narodowym Danię, a trzy dni później Armenię.

Trzeba pamiętać, że Dania jest obok nas wymieniana w roli faworyta naszej grupy. Jeżeli więc myślimy o awansie do mistrzostw świata, to musimy wygrać z tym zespołem, szczególnie na własnym boisku – nie mówiąc już o Armenii – dodał kapitan reprezentacji Polski.

Po meczu w Astanie Jakub Błaszczykowski powiedział, że chciałby zagrać kolejny mecz w eliminacjach już na drugi dzień, aby jak najszybciej zrehabilitować się za ten wynik.

W Astanie z powodu kontuzji nogi zabrakło Michała Pazdana. Teraz stoper Legii leczy uraz barku, ale przebywa na zgrupowaniu.

28-letni obrońca latem odszedł z Torino do AS Monaco.

W barwach nowego klubu udanie zaprezentował się w meczach Ligi Mistrzów: z Tottenham Hotspur 2:1 i Bayerem Leverkusen 1:1. W tym drugim meczu strzelił bramkę na wagę remisu w końcówce meczu.

Nie ma co ukrywać, że to fajne przeżycie. Nigdy nie miałem okazji zagrać w tych rozgrywkach. Fajnie jest zadebiutować na Wembley w meczu z Tottenhamem, gdzie zasiadło 90 tysięcy ludzi. Do tego dochodzi strzelenie bramki w pierwszym meczu u siebie w tych rozgrywkach. Miejmy nadzieję, że przynajmniej tak będzie to wyglądało dalej – przyznał Glik.