Latem 26-letni pomocnik opuścił Sevillę i związał się z mistrzem Francji Paris Saint Germain. Jednak po raz pierwszy od kilku lat nie ma pewnego miejsca w składzie.

Nie ukrywam, że w poprzednich klubach grałem systematycznie i na pewno ta sytuacja jest dla mnie nowa. Jednak to jest jak najbardziej zrozumiałe, bo przeszedłem do prestiżowego klubu, gdzie jest duża konkurencja. W tym zespole jest kilku świetnych zawodników, którzy w ostatnich latach osiągnęli praktycznie wszystko na krajowym podwórku. Muszę być cierpliwy. Nie mogę popadać w panikę, że nie zagrałem kilku meczów na początku sezonu – powiedział Krychowiak.

Przyznał, że obecna sytuacja w klubie nie wpływa na niego negatywnie.

Jestem nastawiony bardzo optymistycznie i wiem, że po prostu muszę ciężko pracować, żeby systematycznie grać. To jest normalne i nie ma żadnego wpływu na moje przygotowania do meczów bądź treningów – tłumaczył.

Jednak w ośmiu dotychczasowych kolejkach francuskiej ekstraklasy zagrał tylko w trzech meczach, w tym w dwóch w podstawowym składzie.

Na pewno po Euro 2016 i wakacjach brakuje mi trochę rytmu meczowego. Żeby to osiągnąć muszę zacząć regularnie grać. Ale uważam, że wszystko idzie w dobrym kierunku. W meczach, w których do tej pory zagrałem w PSG widać, że zrobiłem postęp w porównaniu do początku sezonu – podkreślił.

Krychowiak zebrał słabe oceny za występ przeciwko Kazachstanowi. 4 września biało-czerwoni nieudanie rozpoczęli eliminacje mistrzostw świata - od remisu 2:2 z teoretycznie najsłabszym rywalem w grupie.

Zdajemy sobie sprawę, że to dla nas zły wynik. To był jednak dopiero początek eliminacji i sezonu. Wielu zawodników nie grało jeszcze systematycznie. Teraz to się zmieniło. Dwa najbliższe mecze pokażą, czy możemy zapomnieć o tym remisie, czy nie. Zagramy z Danią i Armenią u siebie z myślą o zdobyciu sześciu punktów – zapewnił defensywny pomocnik reprezentacji Polski.

Przyznał, że nie ma do siebie pretensji o słabszy występ w Astanie.

Podchodzę do tego grupowo. Jeżeli zespół przegrywa lub remisuje, to nie mogę być zadowolony. Jeżeli ktoś z nas byłby zadowolony po tym mecz, to byłby pewien problem – oznajmił.

Przed meczem w Astanie wielu reprezentantów Polski było tuż po zmianie klubu.

Uważam, że to nie miało wpływy na wynik. Według mnie jedyny powód, to brak systematycznej gry i początek sezonu. Sprawy organizacyjne w nowych klubach nie miały na to żadnego wpływu. Po prostu są momenty, które nie wychodzą i przykładem na to jest druga połowa meczu z Kazachstanem. Najważniejsze, że doświadczenie, które zdobyliśmy w tym spotkaniu, będziemy mogli wykorzystać w najbliższych meczach – ocenił Krychowiak.

W sobotę na PGE Narodowym biało-czerwoni podejmą Duńczyków, którzy po pierwszej kolejce eliminacji prowadzą w grupie E.