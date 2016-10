Decyzję ogłosiła sekretarz generalna Fatma Samoura. Pięciogwiazdkowy hotel Baur au Lac jest najbardziej prestiżowym i ekskluzywnym w stolicy Szwajcarii.

To nie tylko zmniejszy znacznie koszty, ale także dajemy sygnał, że przyjechaliśmy tu przede wszystkim do pracy - podkreślił wiceprezydent FIFA oraz szef CONCACAF Victor Montagliani.

Obrady zaplanowane są w siedzibie federacji, a hotel położony jest kilkaset metrów dalej. Spotkaniu przewodniczyć będzie szef organizacji Gianni Infantino.

FIFA jest w głębokim kryzysie od połowy 2015 roku, kiedy przed kongresem w Zurychu szwajcarska policja - we współpracy z amerykańskim wymiarem sprawiedliwości - zatrzymała siedmiu prominentnych działaczy i postawiła im zarzuty korupcyjne. Dotyczą one głównie sprzedaży praw telewizyjnych, ale do nielegalnych transakcji miało też dochodzić przy wyborze gospodarzy kolejnych mundiali.