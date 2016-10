Wszystko wskazuje na to, że decyzja zostanie podjęta w ostatniej chwili, ale do końca będzie brany pod uwagę. Jego terapia jest prawie na ukończeniu. Jednak w grę wchodzą też inne rzeczy, jak choćby to, że przez kilkanaście dni nie będzie grał. Brał udział w środowych zajęciach, choć był to lekki trening taktyczny. Poza tym wszyscy są zdrowi – powiedział lekarz reprezentacji Polski Jacek Jaroszewski.