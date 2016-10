Michał dzisiaj odbędzie trening z zespołem i po tych zajęciach zdecydujemy, czy będzie brał udział w przygotowaniach do sobotniego meczu. Wszyscy pozostali piłkarze są do naszej dyspozycji - przyznał Nawałka podczas piątkowej konferencji prasowej na PGE Narodowym w Warszawie, po której jego podopieczni zaczęli trening.

Szkoleniowiec nie ukrywa optymizmu przed meczem z Duńczykami.

Dyspozycja piłkarzy jest coraz lepsza. Mieliśmy bardzo udane przygotowania do spotkania z Danią. Zajęcia były zindywidualizowane. Chcieliśmy, aby piłkarze zregenerowali się po ostatnich ciężkich tygodniach, wielu z nich grało w ligach i europejskich pucharach. Ostateczne decyzje co do składu podejmiemy po dzisiejszym treningu - dodał.