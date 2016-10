Jesteśmy przygotowani jak najlepiej do tego spotkania. Niektórzy z nas potrzebowali więcej odpoczynku od innych, grali wiele meczów w ostatnim miesiącu. Dzisiaj mamy ostatni trening , jesteśmy wypoczęci i gotowi do gry - zapewnił Milik.

Napastnik SSC Napoli szanuje rywala, ale uważa, że polski zespół ma więcej atutów.

Duńczycy to bardzo silny zespół, mają wielu zawodników o wysokich umiejętnościach. Nie można kierować się tym, że nie było ich na Euro 2016 . Zrobili duży postęp. Mają w składzie m.in. Christiana Eriksena, który szuka prostopadłych zagrań, na co musimy uważać. Trzeba być cały czas czujnym, Straciliśmy już punkty w Kazachstanie (Polska zremisowała tam 2:2), chcemy odnieść pierwsze zwycięstwo. Gramy przed własną publicznością. Mamy więcej atutów niż rywale. Nie mówię tylko o kibicach, ale też o naszych umiejętnościach - dodał.

Skrzydłowy francuskiego Rennes Kamil Grosicki uważa, że najważniejsze jest skupienie się na sobie, a nie na przeciwniku.

Musimy patrzeć na siebie. Nieważne, jakim systemem gra przeciwnik, my jesteśmy najważniejsi, to my musimy decydować o obliczu tego spotkania. Chcemy się zrehabilitować za mecz w Kazachstanie. Dania ma dobrych zawodników, ale - jak wspomniałem - musimy patrzeć na siebie - zaznaczył.