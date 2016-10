Do Warszawy przyjechaliśmy w czwartek. Zawodnicy są w dobrej dyspozycji fizycznej i formie. Wiem, że reprezentacja Polski jest bardzo dobrze zorganizowana. To trudny przeciwnik, zwłaszcza na swoim stadionie - podkreślił Hareide podczas piątkowej konferencji prasowej na PGE Narodowym.

Jak dodał, mimo klasy drużyny Adama Nawałki liczy na umiejętności swoich graczy.

Jeśli mam wskazać faworyta sobotniego meczu, to jest to Polska. Ale będziemy robić wszystko, co w naszej mocy. Mam nadzieję, że gospodarze będą mieć z nami jutro problem - podkreślił selekcjoner Duńczyków.