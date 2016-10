Spodziewaliśmy się bardzo trudnego meczu z bardzo dobrym przeciwnikiem. Mieliśmy plan gry wysokim pressingiem i inne założenia, które umożliwiłyby kontrolowanie spotkania, przejście do szybkich ataków i strzelenie bramek. Powiodło się to w pierwszej połowie. Zawodnicy grali bardzo konsekwentnie, co miało wpływ na wynik meczu. W przerwie była duża mobilizacja. Pamiętaliśmy, że w przeszłości mimo prowadzenia zdarzało się, że nie odnosiliśmy zwycięstwa. Tuż po przerwie podwyższyliśmy na 3:0. Po chwili jednak straciliśmy bardzo przypadkowego gola, samobójczego. Takie bramki zdarzają się raz w karierze, akurat przytrafiła się Kamilowi (Glikowi - PAP). Trudno, taka jest piłka. Od tego momentu było trochę nerwowości. Cały czas musimy pracować na tym, aby wyjść z takich sytuacji - przyznał po meczu Nawałka.