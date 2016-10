Przed spotkaniem z Danią napastnikowi Bayernu Monachium liczone były minuty bez zdobytej bramki (437). Na PGE Narodowym zdobył trzy gole.

Znam swój organizm i te bramki były mi potrzebne. Ostatnio grałem co trzy dni i nie miałem czasu na poprawienie siły oraz dynamiki. To ważne zwycięstwo, choć popełniliśmy kilka błędów i nie można popadać w zbytni optymizm - powiedział.

Po 47. minutach podopieczni Adama Nawałki prowadzili 3:0 po jego trafieniach. Jednak Polacy stracili dwie bramki i końcówka meczu była dosyć nerwowa.

Duńczycy prowadzili grę, ale nic z tego nie wynikało. Sami jesteśmy winni straty tych dwóch bramek. O pierwszej zadecydował przypadek. Jednak przy drugiej powinniśmy się lepiej zachować. Musimy być konsekwentni w tym co robimy. Kiedy przycisnęliśmy Duńczyków, to zaczęli się gubić. To pokazuje, że nawet prowadząc 3:0 nie możemy się skupiać jedynie na defensywie. Zawsze musimy myśleć, aby atakować. Kiedy przyciśniemy drużynę przeciwną - szczególnie w Warszawie, to każdy rywal będzie miał problemy - ocenił Lewandowski.