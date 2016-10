W sobotnim spotkaniu z Duńczykami (3:2) poważnej kontuzji kolana doznał Arkadiusz Milik. W poniedziałek przeszedł operację zerwanych więzadeł w lewym kolanie.

Napastnik SSC Napoli operację przeszedł w poniedziałek rano w klinice w Rzymie.

Zgrupowanie opuścili również Łukasz Piszczek i Michał Pazdan.

Bardzo żałujemy, że nie ma ich z nami, ale musimy być na to przygotowani. Co do ustawienia, to we wtorek podejmiemy ostateczną decyzję, bo mamy jeszcze trening. Mamy przygotowanych kilka wariantów gry. Jesteśmy przygotowani do ustawienia 4-4-2 oraz 4-2-3-1. Te ustawienia zmieniamy podczas meczów. Nie będę się jednak ograniczał do tych systemów. Mamy inne pomysły. Przećwiczyliśmy m.in. grę trzema obrońcami – podkreślił.