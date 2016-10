W drugim meczu grupy 11, w której grali Polacy, Słowacja pokonała w Szubinie Macedonię 2:0 (0:0) i także uzyskała awans do dalszej rywalizacji. Bramki zdobyli Martin Adamec w 55. minucie oraz Viktor Jedinak w 93.

Tabela końcowa:

1. Słowacja 3 9 7-0

2. Polska 3 6 5-1

3. Irlandia Północna 3 3 2-3

4. Macedonia 3 0 1-8

Kolejny etap – „Elite Round”, do której z trzynastu łącznie grup awansują zespoły z miejsc 1. i 2. oraz najlepsza drużyna z trzeciego, rozegrany zostanie wiosną przyszłego roku. Będzie to faza decydująca o awansie do mistrzostw Europy. Turniej finałowy odbędzie się w Gruzji w dniach 2-15 lipca 2017 roku.

Wcześniej biało-czerwoni pokonali w Szubinie Macedonię 4:0 oraz przegrali w Inowrocławiu ze Słowacją 0:1.

Polska – Irlandia Północna 1:0 (0:0)

Bramka: 1:0 Florian Schikowski (60)

Żółte kartki - Polska: Konrad Handzlik, Kamil Wojtkowski; Irlandia Północna: Daniel Rooney, Joe Crowe, Kyle McClean

Polska: Hubert Gostomski - Mateusz Spychała, Mateusz Żyro, Adam Chrzanowski, Mateusz Hołownia - Kamil Jóźwiak, Florian Schikowski (74. Maciej Felsch), Konrad Handzlik (65. Paweł Tomczyk), Kamil Wojtkowski - Patryk Dziczek, Marcin Listkowski (85. Sebastian Milewski)

Irlandia Północna: Conor Hazar - Dylan King (65. Jack White), Joe Crowe, Matthew Smyth, Cal Templeton (72. Tre Sterling) - Mark McКee, Nathan Kerr, Kyle McClean, Christopher Gallagher (28. Daniel Rooney), Shayne Lavery - Brendan Glackin

Sędzia: Erik Lambrechts (Belgia)