Biało-czerwoni w ciągu trzech dni odnieśli w Warszawie dwa zwycięstwa w spotkaniach o punkty - 3:2 nad Danią i 2:1 nad Armenią. Po tym drugim zbierają jednak sporo słów krytyki.

To były dwa zupełnie inne mecze . Nasza gra pod względem jakości też była na różnych poziomach. Wspólnym mianownikiem są zdobyte punkty. Wykonaliśmy plan, zdobyliśmy sześć punktów, to w tej chwili najważniejsze. Będzie czas na analizę. Dzisiaj brakowało spokoju, cierpliwości, rozegrania na dobrym poziomie ataku pozycyjnego. A to niezbędne, zwłaszcza w sytuacji, gdy rywal gra w dziesiątkę. Myślę, że wyciągniemy wnioski z tego spotkania, żeby nie przeżywać takiego horroru jak dzisiaj - przyznał Nawałka.

Nie ulega wątpliwości, że polski zespół najwięcej zawdzięcza Robertowi Lewandowskiemu. Kapitan biało-czerwonych zdobył trzy bramki z Danią, a w starciu z Armenią trafił do siatki w ostatniej sekundzie doliczonego czasu.

Bez dwóch zdań, Robert robi różnicę, jeśli chodzi o naszą grę. Był fantastyczny w obu meczach. To piłkarz, który pracuje dla drużyny, robi to wspaniale. Dzisiaj graliśmy do ostatniego gwizdka. Było odpowiednie nastawienie, wiara do samego końca, że zwyciężymy. To jeden z plusów. Jeśli chodzi o inne aspekty, jak jakość i poziom gry, to z pewnością dzisiaj tego zabrakło. Dlatego przeżywaliśmy trudne momenty do ostatniego gwizdka - zauważył selekcjoner.