Ministerstwo Sportu i Turystyki standardowo, zgodnie z procedurami, w przypadku złożenia skargi zgłasza się do drugiej strony z prośbą o wyjaśnienie i ustosunkowanie się do zarzutów podnoszonych w piśmie. Tak też jest w przypadku Polskiego Związku Piłki Nożnej. Działania te w żaden sposób nie orzekają o czyjejś winie, a są skierowane jedynie w celu wyjaśnienia wszelkich okoliczności sprawy. W chwili obecnej oczekujemy na odpowiedź z PZPN . Po analizie przepisów, ustaleniu stanu faktycznego i informacji przedłożonej przez PZPN zostaną podjęte dalsze działania w ramach kompetencji MSiT - napisano w komunikacie resortu zamieszczonym na Twitterze.

Tydzień temu współpracujący z rywalem Bońka w wyborach na prezesa PZPN Józefem Wojciechowskim Kucharski i Majdan złożyli u ministra sportu Witolda Bańki pismo.

Tezy zawarte w tym piśmie uniemożliwiają Bońkowi start w wyborach na prezesa PZPN. Po pierwsze nie zamieszkuje on w Polsce, a według statutu PZPN jest to konieczny warunek, aby kandydować na prezesa tego związku. Wielokrotnie deklarował natomiast, że płaci podatki we Włoszech. To wyklucza go z możliwości ubiegania się o funkcję prezesa - mówił wówczas Kucharski.