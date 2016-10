IFK Mariehamn w końcowej tabeli o trzy punkty wyprzedziło dysponującego ponad trzykrotnie większym budżetem, 27-krotnego mistrza HJK Helsinki. Trzecie miejsce zajęło broniące tytułu SJK Seinajoki.

"Wciąż nie mogę uwierzyć w to co się stało. Po ostatnim gwizdku niedzielnego meczu długo płakałem" - przyznał bramkarz Walter Viitala.

Mariehamn to stolica Wysp Alandzkich. Archipelag jest szwedzkojęzyczny i posiada sporą autonomią. Ma własną reprezentację, ale nie należy ona ani do FIFA, ani do UEFA.

Na poniedziałkowy wieczór planowana jest feta na głównym placu w mieście.