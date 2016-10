60-letniego Bońka, który kieruje PZPN od października 2012 roku, podczas Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego poparło 99 delegatów, a 16 opowiedziało się za Józefem Wojciechowskim. Właściciela i przewodniczącego rady nadzorczej firmy J.W. Construction Holding S.A. w trakcie głosowania nie było na sali. Była to forma protestu przeciw sposobowi głosowania przy pomocy elektronicznych maszynek.

Przykro mi, że zaszła taka sytuacja. Szkoda mi Józefa Wojciechowskiego, bo to fajny, porządny człowiek. Tak jednak jest, gdy ktoś mówi słabemu piłkarzowi, że potrafi grać. Otoczyli go ludzie, którzy mu coś wmówili. Ale wynik pokazuje, że piłka nożna jest scalona, choć niektórzy mówili, że będzie to cyrk - powiedział 80-krotny reprezentant Polski.