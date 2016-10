Podczas piątkowego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Polskiego Związku Piłki Nożnej Boniek został wybrany na kolejną czteroletnią kadencję prezesa piłkarskiej centrali. W głosowaniu otrzymał 99 głosów, a za kandydaturą Józefa Wojciechowskiego było 16 delegatów.

Były bramkarz biało-czerwonych nie ukrywał, że jego faworytem w wyborach na sternika związku był Boniek. Zdaniem Tomaszewskiego sprawdził się on w roli sprawowanej od 2012 r.

Podkreślił, że Boniek to "właściwa osoba na właściwym miejscu". Argumentował, że znacząco zmienił on wizerunek wokół polskiej piłki i należało to kontynuować.

"Minione cztery lata były najlepszą kampanią wyborczą Bońka. Trzeba przypomnieć sobie, że zastał polską piłkę nawet nie w ruinach, lecz w zgliszczach. Odzyskał jednak społeczne zaufanie i przychylność kibiców. W związku jest transparentna działalność i wspaniała praca z młodzieżą. W Warszawie odbył się finał rozgrywek Ligi Europy, a w przyszłym roku będziemy gospodarzami mistrzostw Europy do lat 21. I teraz mieliśmy to wszystko zniszczyć? – tłumaczył 63-krotny reprezentant kraju.

Tomaszewski przypomniał, że należał do największych krytyków poprzedniego szefa związku Grzegorza Laty, a teraz nie musi wstydzić się działań PZPN, a wręcz jest z nich dumny. Dodał, że głównie ma tu na myśli postawę drużyny narodowej stworzonej wspólnie przez trenera Adama Nawałkę i Bońka.

Trzeba pamiętać, kto postawił na Nawałkę w roli selekcjonera. To ma przełożenie, bo od kiedy Boniek jest prezesem ze stadionów zniknęły brzydkie okrzyki o PZPN, a mecz reprezentacji jest świętem – wyjaśnił.

Jak dodał, jedynym zastrzeżeniem jaki ma do pracy szefa piłkarskiej centrali, to nieangażowanie się w działalność Komitetu Wykonawczego UEFA. Powinien kandydować do tego gremium i dbać o nasze interesy w tym biurze politycznym. Mam nadzieję, że będzie to jednym z jego celów w drugiej kadencji – wskazał.

Uczestnik MŚ w 1974 i 1978 r. powiedział również, że kontrkandydat Bońka, Wojciechowski nie przedstawił żadnych argumentów, które byłyby konkurencyjne dla czteroletniej kadencji dotychczasowego prezesa PZPN. W jego opinii, żeby stanąć na czele związku trzeba zaproponować "coś więcej", niż to co przedstawił były właściciel Polonii Warszawa.

Tomaszewski powiedział, że od początku namawiał Wojciechowskiego do wycofania się z kandydowania i pytał jego zwolenników, czy chcą kontynuowania "dobrej passy polskiej piłki, czy też powtórki z rozrywki za poprzednika Bońka".

Jego zdaniem wszystkie głosowania w PZPN powinny być jawne, bo jak tłumaczył chciałby wiedzieć, kto jak głosował. To jest polska piłka, a więc też moja i chciałbym wiedzieć, kto jaką widzi dla niej przyszłość – podsumował.