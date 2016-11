Te powołania świadczą, że żaden z kadrowiczów nie został odsunięty od drużyny narodowej w konsekwencji wydarzeń jakie miały miejsce podczas ostatniego zgrupowania biało-czerwonych. Na łamach "Przeglądu Sportowego" pojawiły się informacje, że po meczu z Danią (3:2), a przed spotkaniem z Armenią (2:1) część z zawodników urządziła głośną imprezę, przez którą spać nie mogli inni reprezentanci. Według dziennika sportowego niektórzy gracze już przed meczem z Danią grali całą noc w karty przy piwie.

Wydarzenia związane z zachowaniem niektórych zawodników podczas ostatniego zgrupowania reprezentacji w Warszawie poddano dokładnej ocenie. Decyzje co do konsekwencji zostały już podjęte, a zawodnicy zostali o nich poinformowani – powiedział selekcjoner Adam Nawałka cytowany przez portal "Łączy nas piłka".

Jedynym debiutantem na rozpoczynającym się w poniedziałek zgrupowaniu drużyny narodowej będzie pomocnik Jagiellonii Białystok Jacek Góralski. Szansę na pierwszy występ w tych eliminacji może dostać Michał Pazdan, którego urazy wykluczyły z gry w trzech poprzednich meczach. Stoper Legii Warszawa w środę zaliczył udany występ przeciwko Realowi Madryt (3:3) w czwartej kolejce Ligi Mistrzów.

Biało-czerwoni 11 listopada zagrają w Bukareszcie z Rumunią o punkty kwalifikacji do mundialu oraz trzy dni później we Wrocławiu towarzysko ze Słowenią.

Przed nami ostatni mecz o punkty w eliminacjach mistrzostw świata w 2016 roku. W Rumunii zagramy z jednym z głównych rywali do awansu w naszej grupie. Po dwóch zwycięstwach na PGE Narodowym będziemy walczyć o kolejne punkty na trudnym terenie w Bukareszcie - ocenił Nawałka.

Według sekretarza generalnego PZPN Macieja Sawickiego, na mecz ze Słowenią sprzedano już ponad 32 tysiące biletów.

Powołania na mecz eliminacji MŚ 2018 z Rumunią i towarzyski ze Słowenią:

bramkarze: Artur Boruc (AFC Bournemouth), Łukasz Fabiański (Swansea City), Wojciech Szczęsny (AS Roma), Łukasz Skorupski (Empoli)

obrońcy: Thiago Cionek (US Palermo), Paweł Dawidowicz (VfL Bochum), Kamil Glik (AS Monaco), Artur Jędrzejczyk (FK Krasnodar), Łukasz Piszczek (Borussia Dortmund), Maciej Rybus (Olympique Lyon), Igor Lewczuk (Girondins Bordeaux), Michał Pazdan (Legia Warszawa)

pomocnicy: Jakub Błaszczykowski (VfL Wolfsburg), Kamil Grosicki (Rennes), Bartosz Kapustka (Leicester City), Grzegorz Krychowiak (Paris Saint-Germain), Karol Linetty (Sampdoria Genua), Piotr Zieliński (SSC Napoli), Paweł Wszołek (Queens Park Rangers), Tomasz Jodłowiec (Legia Warszawa), Damian Dąbrowski (Cracovia), Krzysztof Mączyński (Wisła Kraków), Sławomir Peszko (Lechia Gdańsk), Jacek Góralski (Jagiellonia Białystok)

napastnicy: Robert Lewandowski (Bayern Monachium), Kamil Wilczek (Broendby Kopenhaga), Łukasz Teodorczyk (Anderlecht Bruksela)