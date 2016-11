Rektor Harvardu Drew Faust zaznaczyła, że śledztwo wykazało, iż wspomniane komentarze nie były jednorazowym incydentem tylko miało to miejsce przez cały obecny sezon.

Dokument, w którym piłkarze oceniali atrakcyjność zawodniczek i dodawali sprośne komentarze na ich temat opisano w uczelnianej gazecie. Zawartość gracze nazywali swoim "raportem zwiadowczym" i publikowali go w sieci.

Dyrektor sekcji sportowej Robert Scalise wysłał do zawodników e-maila, w którym poinformował, że Harvard odwołał do końca sezonu mecze swoich piłkarzy. Ci ostatni do tego momentu prowadzili w Ivy League, najwyższej klasie rozgrywkowej w lidze międzyuczelnianej.