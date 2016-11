Jang puścił we wrześniowym meczu z Uzbekistanem gola po strzale bramkarza drużyny przeciwnej, który wprowadził ją do gry z własnego pola karnego. Koreańczyk wybiegł do połowy boiska, a piłka spadła za nim. Biegł dość wolno, a w pewnym momencie rzucił się dodatkowo na murawę szczupakiem, choć piłka była daleko przed nim i nie miał szans, by w ten sposób udanie interweniować.

Wideo z całej akcji - na oficjalnym kanale Azjatyckiej Konfederacji Piłkarskiej - obejrzało w sieci ponad 4,5 mln internautów. Uzbekistan wygrał ostatecznie 3:1. Koreańczycy, mimo porażki, awansowali do ćwierćfinału i trafili na niżej notowanego rywala (Oman) niż zespół, z którym musieliby się zmierzyć w przypadku pokonania Uzbekistanu (Irak). Wywalczyli wówczas kwalifikację do przyszłorocznych mistrzostw świata do lat 17.

Kontynentalna organizacja piłkarska zaznaczyła, że Jang okrył hańbą piłkę nożną za sprawa swojego zachowania. Golkiper został zdyskwalifikowany na rok. Dodatkowo on oraz trener reprezentacji Korei Płn. do lat 16 Jong Su Yung nie wystąpią w przyszłorocznych MŚ do lat 17 w Indiach.