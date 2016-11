Rybusowi dolega naciągnięcie więzadeł pobocznych w lewym kolanie. Z kolei Dawidowicz ma naciągnięty mięsień czworogłowy.

Paweł w ogóle do nas nie dojechał, bo z powodu urazu mięśniowego pozostał w klubie. Z kolei nasz doktor podjął decyzję, że Maciek wróci do klubu i tam będzie kontynuował leczenie. W ich miejsce powołaliśmy Macieja Sadloka i Bartosza Bereszyńskiego – powiedział asystent selekcjonera Adama Nawałki Bogdan Zając na wtorkowej konferencji prasowej.

Reszta zawodników dotarła do warszawskiego hotelu do poniedziałkowego wieczora.

Wczoraj mieliśmy dzień organizacyjny. Wieczorem przeprowadziliśmy analizę ostatniego meczu i zakończyliśmy temat meczu z Armenią. We wtorek rano ćwiczyliśmy na siłowni, a popołudniu odbędzie się trening taktyczny na boisku Polonii Warszawa. Podobnie ma wyglądać środa – dodał Zając.

Biało-czerwoni wylatują do Bukaresztu w czwartek o godz. 10.30, gdzie dzień później zagrają z Rumunią o punkty kwalifikacji do mundialu. W poniedziałek we Wrocławiu zmierzą się towarzysko ze Słowenią.

Po trzech kolejkach na czele tabeli grupy E el. MŚ są Czarnogóra i Polska - po 7 punktów. Bałkański zespół zmierzy się w piątek na wyjeździe z Armenią, która przegrała wszystkie dotychczasowe spotkania.