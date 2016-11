Część z nich wiezie dla miejscowej Polonii książki. Ma to związek z akcją „Rodak dla kibica” zainicjowaną przez Joannę Wilk-Yaridiz i fana z Sosnowca Tomasza Bajdiego we wrześniu przy okazji pierwszego spotkania eliminacyjnego MŚ 2018 z Kazachstanem (2:2).

Wówczas o całej inicjatywie dowiedziałem się w samolocie do Astany i nie mogłem wziąć udziału w tej akcji. Jednak jak tylko dowiedziałem się, że podobna inicjatywa zostanie przeprowadzona przy okazji meczu w Bukareszcie, od razu zgłosiłem się do pani Joanny. Praktycznie cały bagaż przeznaczyłem na książki, których w sumie jest 30 kg – powiedział Radosław Pietruczuk, kibic z Białegostoku.

Większość fanów, którzy zaangażowali się w tę inicjatywę, zabrało własne książki.

Zgłosił się do mnie kierowca tira, który służbowo będzie przejeżdżał przez Bukareszt i chętnie wziąłby udział w naszej akcji. Jednak nie było mu po drodze, aby przyjechać do mnie do Olsztyna po książki, więc na własną rękę miał zrobić zakupy w księgarni. Inni, którzy wybrali się samochodem, zabrali własne książki, mapy, gazety i czasopisma – poinformowała Wilk-Yaridiz.

W dniu meczu wszystko ma odebrać wiceprezes Domu Polskiego w Bukareszcie Bogdan Polipciuc.

Szacujemy, że dotrze do nas 150-200 książek. Liczymy na literaturę współczesną, ponieważ naszą bibliotekę zasiliły zasoby z zamkniętej ostatnio jedynej polskiej szkoły. Dostaliśmy więc literaturę klasyczną i lektury szkolne – wspomniał Polipciuc.

W Bukareszcie jest nieco cieplej niż w Warszawie; w dzień temperatura oscyluje w okolicach 10 stopni C. W środę przez niemal cały dzień padał deszcz. W czwartek, kiedy piłkarze reprezentacji Polski mają dotrzeć do Bukaresztu i wieczorem przeprowadzić oficjalny trening, niebo ma być zachmurzone, ale bez opadów. Podobna prognoza jest na piątek; w porze meczu (godz. 20.45) temperatura ma spaść do około 2-3 stopni C.