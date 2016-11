Gwiazdor Barcelony nie grał z powodu kontuzji w ostatnich trzech meczach drużyny narodowej w eliminacjach MŚ, w których "Albicelestes" wywalczyli zaledwie dwa punkty. Łącznie po 10 kolejkach mają 16, o pięć mniej od Brazylii, i zajmują szóste miejsce.

Z liderem Argentyńczycy zmierzą się w nocy z czwartku na piątek, o godz. 0.45 czasu polskiego. Kolumbię podejmą w nocy z 15 na 16 listopada o 0.30.

"Musimy zagrodzić wszystkie drogi Messiemu, gdy jest przy piłce. Nie da się odciąć go od podań, bo on zawsze potrafi zdobyć piłkę, ale możemy zablokować mi możliwość zagrania do partnera. Musimy sprawić, żeby nie czuł się komfortowo" - powiedział pomocnik "Canarinhos" Renato Augusto.

"Smaczku" południowoamerykańskiemu klasykowi dodaje rywalizacja Messiego oraz Neymara - dwóch piłkarzy Barcelony. Obaj zawodnicy oraz pomocnik tego klubu Javier Mascherano przylecieli do Brazylii we wtorek prywatnym odrzutowcem... Neymara.

29-letni Messi jest najlepszym strzelcem Argentyny w historii - 56 goli w 114 meczach. O pięć lat młodszy Neymar jest czwarty w klasyfikacji wszech czasów swojego kraju - 49 bramek w 73 występach.

Brazylijczyków poprowadzi po raz piąty trener Tite, który zastąpił zwolnionego Dungę. Nowy szkoleniowiec odniósł zwycięstwa we wszystkich dotychczasowych spotkaniach.

Po spotkaniu z Argentyną, "Canarinhos" zmierzą się w Limie z Peru (godz. 3.15 z 15 na 16 listopada). W innych ciekawych meczach tej rundy eliminacji Chile zagra z Kolumbią, a później z Urugwajem.

Cztery czołowe drużyny bezpośrednio awansują do mundialu, zaś piąta ekipa wystąpi w barażu z najlepszym zespołem strefy Oceanii.

Tabela: M Z R P bramki pkt

1. Brazylia 10 6 3 1 23-9 21

2. Urugwaj 10 6 2 2 21-7 20

3. Ekwador 10 5 2 3 18-14 17

4. Kolumbia 10 5 2 3 15-12 17

5. Chile 10 5 1 4 18-16 16

6. Argentyna 10 4 4 2 11-9 16

7. Paragwaj 10 4 3 3 10-12 15

8. Peru 10 3 2 5 14-17 11

9. Boliwia 10 1 1 8 9-26 4

10. Wenezuela 10 0 2 8 9-26 2