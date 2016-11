Rumunia po trzech kolejkach eliminacji ma pięć punktów. Do prowadzącej w grupie E Czarnogóry oraz Polski traci dwa.

Niemiec bardzo ceni polskich piłkarzy, ponieważ z kilkoma z nich pracował w klubach Bundesligi.

Według rumuńskiej prasy porażka w piątkowym spotkaniu może kosztować Dauma utratę pracy.

A jeżeli wygramy, to zapewnię sobie kontrakt na 10 lat? – zapytał z uśmiechem niemiecki szkoleniowiec.

Podkreślił, że bardzo ceni styl pracy selekcjonera biało-czerwonych.

Bardzo cenię go za to jak pracuje indywidualnie z piłkarzami. Potrafi zażegnać sytuacje kryzysowe i daje wiele pewności siebie swoim graczom. On zawsze jest bardzo otwarty i przyjacielski. W jego pracy widać, że zaraża tym wszystkich dookoła. Jest też na bieżąco z nowymi trendami w pracy szkoleniowej – zauważył Daum.

W zwycięstwo swojej drużyny wierzy kapitan reprezentacji Rumunii Dragos Grigore.

Przygotowania do piątkowego meczu minęły normalnie. Wiemy, że czeka nas trudne spotkanie. To bardzo ważny mecz, ale nie jest ostatni w tych eliminacjach. Wierzę, że po tym spotkaniu to my będziemy cieszyli się z trzech punktów – zadeklarował Grigore.