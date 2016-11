W 54. minucie, tuż przed wykonaniem rzutu rożnego przez Rumunów, na polu karnym biało-czerwonych wybuchła petarda hukowa. Najbliżej tego zdarzenia był Lewandowski, który ogłuszony padł na murawę. Przerwa trwała około czterech minut, ostatecznie kapitan biało-czerwonych wrócił na boisko i kontynuował grę.

Nie wiem jak wyglądałaby sytuacja, jeśli nie byłbym w stanie dalej grać. Sędzia powiedział mi, że da mi tyle czasu ile potrzebuję. Nie wiem, czy arbiter powinien zakończyć mecz . Na szczęście szybko doszedłem do siebie i było w miarę w porządku – przyznał Lewandowski.

Podopieczni Adama Nawałki objęli prowadzenie w 11. minucie po efektownej akcji i golu Kamila Grosickiego.

Widziałem, że Kamil biegnie z piłką i wiedziałem, że albo mi poda, albo zdecyduje się na indywidualną akcję. Wybrał tę drugą opcję i strzelił nie do obrony. Chwała mu za tą decyzję. W pierwszej połowie graliśmy naprawdę dobrze. Jednak przez pierwsze 10 minut drugiej części spotkania mieliśmy trochę problemów. Wcześniej słabo prezentowaliśmy się przez całe drugie połowy. Nie można zmienić wszystkiego od razu, ale trzeba to robić krok po kroku. Po tych 10 minutach wróciliśmy do gry i próbowaliśmy strzelić kolejne bramki – ocenił napastnik Bayernu Monachium.