W eliminacjach Euro 2016 obrona była najmocniejszą stroną rumuńskiego zespołu. Trzy gole stracone w piątek nie świadczą dobrze o postawie tej formacji.

Obrona nie należy tylko do defensorów, ale do całej drużyny. Przegraliśmy walkę w środku pola. W tym sektorze boiska Polacy zdecydowanie przeważali i to miało decydujący wpływ na przebieg meczu. Nie spodziewaliśmy się takiej porażki. W następnych meczach nie możemy popełnić też tylu indywidualnych błędów – podkreślił Niemiec.