Był to bardzo wartościowy dla nas mecz. Chcieliśmy zobaczyć, jak wyglądają zawodnicy, którzy wyróżniają się w ligowych rozgrywkach i kandydują do gry w reprezentacji. Stąd takie, a nie inne nasze ustawienie taktyczne i personalne. Chcemy mieć grupę zawodników, która będzie rywalizować o miejsce w szerokiej kadrze, ale także o miejsce w wyjściowej jedenastce. Mecz był toczony w dobrym tempie z bardzo dobrym przeciwnikiem, który jest groźny dla każdego. Słowenia nie przegrała w swojej grupie w eliminacjach do mistrzostw świata i jest kandydatem do awansu. To był dobry sprawdzian z dobrym rywalem – skomentował spotkanie Nawałka.