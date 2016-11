Jestem bardzo zadowolony z postawy mojego zespołu. Muszę powiedzieć o publiczności, która była fantastyczna. Miło się gra przy takich kibicach i przy takiej atmosferze. To było naprawdę wspaniałe – powiedział.

Dalej selekcjoner Słowenii pochwalił swój zespół. To był bardzo dobry i pożyteczny mecz towarzyski. Mimo iż brakowało kilku kluczowych graczy, zagraliśmy dobry mecz i nasza gra mogła się podobać. Pracowaliśmy przez pełne 90 minut i jeszcze dłużej. To było dobre zakończenie roku w naszym wykonaniu – ocenił.

Katanec zwrócił uwagę, że do spotkania z Polską przystąpili niemal z marszu, bez treningu. Terminy meczów są takie, że graliśmy prawie bez wspólnego treningu. Mimo wszystko potrafiliśmy się porozumieć na boisku, co świadczy o inteligencji zawodników. To było bardzo pozytywne i bardzo mnie cieszy - podsumował.