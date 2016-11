Były napastnik przyznał, że mecz we Wrocławiu spełnił swoje zadanie.

Generalnie polska drużyna wypadła w nim dobrze. Widać było, że mimo mocno eksperymentalnego składu zawodnicy chcą realizować schematy nakreślone przez trenera Adama Nawałkę i to, że wszyscy chcą w tej kadrze być. To, na kogo może liczyć w przyszłości selekcjoner było najważniejszym celem tego meczu . Kilku piłkarzy potwierdziło swoje miejsce w tej kadrze, ale inni mogą z niej wypaść – powiedział 46-krotny reprezentant Polski.

Wśród pozytywnych występów wymienił postawę bramkarzy Artura Boruca i Wojciecha Szczęsnego, obrońców Michała Pazdana i Bartosza Bereszyńskiego, pomocnika Jacka Góralskiego oraz napastnika Łukasza Teodorczyka.

Łukasz potwierdził, że powinien być drugim napastnikiem obok Roberta Lewandowskiego. Uważam, że miał już duży udział w piątkowym zwycięstwie nad Rumunią (3:0) w eliminacjach do MŚ 2018. Kiedy wszedł na boisko zaczęliśmy grać bliżej bramki rywali. Bardzo podoba mi się to, że jest pierwszym obrońcą zespołu. Jest silny i ma instynkt do strzelania goli, ale trzeba pamiętać, że żyje z podań pomocników, co potwierdził przy dobrym zagraniu Jakuba Błaszczykowskiego – ocenił strzelec ośmiu goli dla biało-czerwonych.