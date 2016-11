Jako remisy traktowane są pojedynki w ME - w 1/8 finału ze Szwajcarią i ćwierćfinale z Portugalią, do których rozstrzygnięcia niezbędne były rzuty karne.

Bilans bramek biało-czerwonych w 2016 roku to 22-10. Najskuteczniejszy okazał się Robert Lewandowski, który zdobył osiem bramek; po trzy uzyskali Jakub Błaszczykowski i Kamil Grosicki. Łącznie na listę strzelców wpisało się dziewięciu polskich piłkarzy, a dorobek uzupełnia gol samobójczy Ormianina Hrajra Mkojana.

Mecze piłkarskiej reprezentacji Polski w 2016 roku:

23.03. Poznań: Polska - Serbia 1:0 (1:0) bramka: Jakub Błaszczykowski

26.03. Wrocław: Polska - Finlandia 5:0 (3:0) bramki: Paweł Wszołek - dwie, Kamil Grosicki - dwie, Filip Starzyński

1.06. Gdańsk: Polska - Holandia 1:2 (0:1) bramka: Artur Jędrzejczyk 6.06. Kraków: Polska - Litwa 0:0

12.06. Nicea: Polska - Irlandia Płn. 1:0 (0:0) ME bramka: Arkadiusz Milik

16.06. St. Denis: Polska - Niemcy 0:0 ME

21.06. Marsylia: Polska - Ukraina 1:0 (0:0) ME bramka: Jakub Błaszczykowski

25.06. Saint-Etienne: Polska - Szwajcaria 1:1 (1:0), karne 5-4 ME bramka: Jakub Błaszczykowski

30.06. Marsylia: Polska - Portugalia 1:1 (1:1), karne 3-5 ME bramka: Robert Lewandowski

4.09. Astana: Kazachstan - Polska 2:2 (0:2) el. MŚ bramki: Bartosz Kapustka, Robert Lewandowski

8.10. Warszawa: Polska - Dania 3:2 (2:0) el. MŚ bramki: Robert Lewandowski - trzy

11.10. Warszawa: Polska - Armenia 2:1 (0:0) el. MŚ bramki: Hrajr Mkojan (samobójcza), Robert Lewandowski

11.11. Bukareszt: Rumunia - Polska 0:3 (0:1) el. MŚ bramki: Robert Lewandowski - dwie, Kamil Grosicki

14.11. Wrocław: Polska - Słowenia 1:1 (0:1) bramka: Łukasz Teodorczyk

bilans: 14 meczów; 7 zwycięstw Polski - 6 remisów - 1 porażka; bramki: 22-10.

strzelcy goli:

8 - Robert Lewandowski

3 - Kamil Grosicki, Jakub Błaszczykowski

2 - Paweł Wszołek

1 - Bartosz Kapustka, Artur Jędrzejczyk, Arkadiusz Milik, Filip Starzyński, Łukasz Teodorczyk, Hrajr Mkojan (samobójcza, Armenia)