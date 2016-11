Gospodarze zaatakowali w pierwszych minutach spotkania. Zablokowany w polu karnym Niemców został Patryk Lipski, ponad poprzeczką uderzył Tomasz Kędziora.

Potem do głosu doszli goście. Długo budowali swoje akcje, wymieniali mnóstwo podań. Trochę przypominało to rozgrywanie hokejowego zamka.

W 17 minucie po główce Maximiliana Philippa udaną interwencją popisał się polski bramkarz. Biało-czerwoni odpowiedzieli podobną akcją Mariusza Stępińskiego.

Najlepszą okazję bramkowa miał w 34. minucie Leroy Sane. Piłkarz Manchesteru City był sam na sam z Jakubem Wrąblem, strzelił z bliska głową, ale Polak zdołał wybić piłkę poza boisko.

Po zmianie stron podopieczni trenera Stefana Kuntza w dalszym ciągu bardzo cierpliwie, dokładnymi podaniami konstruowali swoje ataki. Rywale starali się im przeszkadzać jak najdalej od własnej bramki i po przejęciu piłki wyprowadzić kontry.

W 57. min gospodarze objęli prowadzenie po podaniu Patryka Lipskiego z rzutu wolnego i „soczystym” uderzeniu Dawida Kownackiego.

Po chwili mogło być 2:0, ale w słupek trafił z bliska Przemysław Frankowski. Mecz zrobił się dużo ciekawszy. Szansę na wyrównanie miał Maximilian Arnold, nie zdołał jednak z kilku metrów pokonać Wrąbla. Podwyższyć prowadzenie mógł z kolei Lipski w identycznej pozycji. Niemcy zepchnęli potem rywali do defensywy. Kilka razy było groźnie w polu karnym Polaków, zwłaszcza po dośrodkowaniach. Zadanie skomplikował im w 83. minucie Timo Baumagrtl. Po fauli na wychodzącym na czystą pozycję Stępińskim zobaczył czerwoną kartkę i osłabił zespół. Mimo to goście do końca walczyli o wyrównanie. Nie zdołali jednak poważnie zagrozić Wrąblowi.

Wtorkowe spotkanie w Tychach obejrzało 11 974 widzów. To nowy rekord frekwencji, jeśli chodzi o mecze reprezentacji młodzieżowych. Poprzedni wynosił 10 750 - tylu kibiców obejrzało w 2009 roku Kielcach mecz biało-czerwonych z Holandią w eliminacjach mistrzostw Europy.

Polska - Niemcy 1:0

Bramka: Dawid Kownacki (57)

Sędzia: Petr Ardeleanu (Czechy). Żółte kartki: Polska - Adam Buksa; Niemcy - Mitchell Weiser. Widzów: 11 974. Czerwona kartka: Timo Baumgartl (Niemcy, 83-faul)

Polska: Jakub Wrąbel – Tomasz Kędziora, Jan Bednarek, Jarosław Jach, Paweł Jaroszyński – Przemysław Frankowski (65. Adam Buksa), Radosław Murawski, Patryk Lipski, Jarosław Kubicki, Dawid Kownacki (81. Dariusz Formella) – Mariusz Stępiński (90+3. Arkadiusz Reca)

Niemcy: Michael Zetterer (46. Timon Wellenreuther) - Mitchell Weiser, Kevin Akpoguma, Niklas Stark (65. Timo Baumgartl), Jeremy Tolian – Leroy Sane, Nadiem Amiri, Janik Haberer, Maximilian Arnold, Levin Oeztunali (66. Hany Mukhtar) – Maximilian Philipp.