/ PAP/EPA / WILL OLIVER

Choć to Hiszpania uchodzi za jeden z zespołów grających najbardziej efektownie, we wtorek na Wembley to gospodarze konstruowali ciekawsze i groźniejsze ataki. Napór Anglików przyniósł efekt już w ósmej minucie, kiedy faulowany w polu karnym był Jamie Vardy, a "jedenastkę" pewnie wykorzystał Adam Lallana.

Sam Vardy wpisał się na listę strzelców niecałe trzy minuty po przerwie, popisując się efektownym szczupakiem. Gospodarze grali mądrze w defensywie i wydawało się, że kontrolują przebieg spotkania. Jednak w końcówce zabrakło im koncentracji - w 89. minucie kontaktową bramkę zdobył Iago Aspas, a do wyrównania strzałem z ostrego kąta doprowadził Isco. Gol na 2:2 padł na początku szóstej doliczonej minuty.

Hiszpanie uniknęli zatem porażki, która byłaby pierwszą w szóstym meczu pod wodzą selekcjonera Julena Lopeteguiego.

Na oczach blisko 50 tysięcy kibiców Włosi podtrzymali świetną passę na San Siro. Na tym stadionie wciąż są niepokonani. W 44 spotkaniach odnieśli 32 zwycięstwa i 12 razy zremisowali. Bramkarz gospodarzy Gianluigi Buffon rozegrał 167. mecz w drużynie narodowej, wyrównując europejski rekord innego golkipera - Hiszpana Ikera Casillasa.

W innym spotkaniu Rumunia, która przegrała w piątek z Polską 0:3 w grupie E eliminacji mistrzostw świata, przegrała na wyjeździe z przyszłym gospodarzem tej imprezy Rosją 0:1. Jedyną bramkę zdobył w ostatnich sekundach Magomed Ozdojew.

Z kolei Dania zremisowała z Czechami w miejscowości Mlada Boleslav 1:1. Po czterech kolejkach podopieczni Adama Nawałki prowadzą w tabeli z dorobkiem 10 punktów, Duńczycy zajmują trzecie miejsce (6 pkt), a Rumuni czwarte (5 pkt).

Zakończyła się niezwykła seria Irlandii Północnej w meczach na własnym terenie. We wtorek gospodarze ulegli Chorwacji 0:3, co było ich pierwszą porażką u siebie od trzech lat, w trakcie których rozegrali 11 spotkań. Ostatni raz przed własną publicznością schodzili z boiska pokonani 6 września 2013 roku, gdy przegrali z Portugalią 2:4.

Wyniki wtorkowych meczów towarzyskich: Rosja - Rumunia 1:0 (0:0) Malta - Islandia 0:2 (0:0) Węgry - Szwecja 0:2 (0:1) Ukraina - Serbia 2:0 (1:0) Czechy - Dania 1:1 (1:1) Irlandia Płn. - Chorwacja 0:3 (0:2) Włochy - Niemcy 0:0 Austria - Słowacja 0:0 Francja - Wyb. Kości Słoniowej 0:0 Anglia - Hiszpania 2:2 (1:0)