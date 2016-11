Teraz do głosowania przystępują internauci. Na oficjalnej stronie UEFA każdy może do 3 stycznia oddać głos na swoich faworytów. Dwa dni później zostaną zaprezentowani zawodnicy, którzy znaleźli się w jedenastce.

Nominacje otrzymało 40 piłkarzy, w tym 15 po raz pierwszy.

Krychowiak w 2016 roku, jeszcze w barwach Sevilii, po raz drugi z rzędu zwyciężył w rozgrywkach Ligi Europy, a przez fanów tego klubu został wybrany do jedenastki dekady. Po sezonie 2015/16 trafił do jednego z najpotężniejszych klubów w Europie Paris Saint-Germain. W reprezentacji Polski w bieżącym roku nie wystąpił tylko w jednym spotkaniu – towarzyskim meczu z Holandią. Był kluczowym zawodnikiem kadry, która wywalczyła historyczny awans do ćwierćfinału francuskich mistrzostw Europy.

Także dla Lewandowskiego mijający rok był pełen sukcesów. Z Bayernem Monachium wywalczył mistrzostwo i Puchar Niemiec, a także dotarł do półfinału Ligi Mistrzów. Dołożył do tego koronę króla strzelców, uzyskując przy tym jako pierwszy od niemal 30 lat zawodnik 30 bramek w sezonie. Prestiżowy magazyn "Kicker" wybrał go też najlepszym napastnikiem ligi niemieckiej. W barwach reprezentacji Polski jako jej kapitan zdobył osiem bramek i awansował z nią do ćwierćfinału Euro.