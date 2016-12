Do grupy B trafili Portugalczycy, Serbowie, Hiszpanie i Macedończycy, natomiast w grupie C zagrają Niemcy, Czechy, Dania i Włochy. Niezbyt długa ceremonia została sprawnie przeprowadzona (było tylko jedno małe potknięcie) w Centrum Kongresowych ICE Kraków.

Po raz pierwszy w historii w turnieju weźmie udział 12 drużyn. Dotychczas w finałowej rywalizacji występowało osiem reprezentacji. Tegoroczni uczestnicy zostali podzieleni na trzy grupy po cztery zespoły, a do półfinałów awansują zwycięzcy grup oraz najlepsza drużyna z drugich miejsc.

Decyzja Komitetu Wykonawczego UEFA o przyznaniu turnieju Polsce zapadła w styczniu 2015 roku.

Zapewniam was, że jesteśmy w stu procentach przygotowani na tę imprezę. Za sześć miesięcy przekonacie się o naszej otwartości, gościnności i rzetelności - zwrócił się do zagranicznych delegacji prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek .

Jego zdaniem grupa, w której zagra na mistrzostwach Polska jest "szalenie trudna".

Mamy, jak i inni zdolnych, utalentowanych piłkarzy. To są rozgrywki, w których szalenie trudno wskazać faworyta. Jednak dzisiejsze losowanie pokazało, że jest to poważna impreza. Będzie to dobra promocja naszej piłki - dodał po ceremonii szef PZPN.