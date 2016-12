Plotkarskie serwisy donoszą od jakiegoś czasu, że małżonka najlepszego polskiego piłkarza jest w błogosławionym stanie. Świadczyć miały o tym zdjęcia, które zamieszczała na swoich profilach na serwisach społecznościowych. Chwaląca się swoją figurą Lewandowska przestała na fotografiach pokazywać swój brzuch. To według mediów oznaczać może tylko jedno.

Jak się okazuje przypuszczenia nie są wyssane z palca. Na co może wskazywać zachowanie Roberta Lewandowskiego po strzelonym golu w meczu Ligi Mistrzów z Atletico Madryt. Polak trafił do siatki bezpośrednio z rzutu wolnego. Chwilę potem wykonał wymowny gest. Włożył piłkę pod koszulkę, a kciuk do ust. W ten sposób piłkarze dedykują gole swoim dzieciom.