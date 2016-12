Wprawdzie w portugalskich mediach przeważa opinia, że Cristiano Ronaldo zasłużenie wygrał tegoroczną edycję uważanej za najbardziej prestiżową nagrodę dla piłkarzy na świecie, ale dystans z jakim pokonał Lionela Messiego budzi zdziwienie.

Gazeta wskazała, że niespodzianką nie powinno być znalezienie się na wysokim 9. miejscu Pepe, kolegi Ronaldo z reprezentacji Portugalii i Realu Madryt. Dziennik przypomniał, że obaj w tym roku z Portugalią zdobyli mistrzostwo Europy, zaś z Realem – tytuł najlepszej drużyny Ligi Mistrzów sezonu 2015/16.

Media w ojczyźnie Ronaldo twierdzą, że choć Portugalczyk był pewniakiem do zdobycia w tym roku Złotej Piłki, to ujawnione w ostatnich dniach przez "Football Leaks" informacje na temat ukrywania przez Cristiano wielomilionowych sum pieniędzy w rajach podatkowych kładą się cieniem na tegoroczną nagrodę dla piłkarza.

Ronaldo jest uwikłany w megaaferę opierającą się na 18,6 mln dokumentów ujawniających mało znaną dotychczas rzeczywistość piłkarskich kontraktów. To największy w historii sportu wyciek informacji - przypomniał portugalski tygodnik "Visao".

Surową ocenę tegorocznemu plebiscytowi "France Football" wystawiają hiszpańskie media. Odnotowują dalekie 16. miejsce Roberta Lewandowskiego i wysłaną przez niego na twitterze ironiczną ocenę poniedziałkowych wyników.

Lewandowski skrytykował je z humorem wysyłając cztery emotikony zanoszące się śmiechem do łez. Nazwał też plebiscyt kabaretem. Wyraził tym samym opinię wielu osób, którym trudno zrozumieć, w jaki sposób przebiegało głosowanie , aby dać tak dziwne rezultaty - napisał dziennik "Sport".

Gazeta uznała za niesprawiedliwie pojawienie się wśród najlepszych 12 graczy świata golkipera reprezentacji Portugalii i Sportingu Lizbona Rui Patricio.

Wyprzedził on takie gwiazdy jak Andres Iniesta czy Sergio Busquets, który nawet nie został nominowany do grona 20 najlepszych piłkarzy świata. W sumie może to i dobrze, że się tam nie znaleźli. Także Messi może się cieszyć, że nie przewodzi temu cyrkowi - napisał "Sport".