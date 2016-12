Reprezentacja Polski pod wodzą trenera Adama Nawałki dobrze spisała się w mistrzostwach Europy - biało-czerwoni na turnieju we Francji po raz pierwszy w historii awansowali z grupy, a odpadli w ćwierćfinale po rzutach karnych z Portugalią.

To najlepszy okres reprezentacji Polski od 1982 roku, kiedy to nasza drużyna narodowa zajęła trzecie miejsce na mistrzostwach świata w Hiszpanii. Potrafimy korzystać z tych doświadczeń i wykorzystywać zawodników, którzy są w formie. Wiadomo, że liderem jest Robert Lewandowski, który jest autorytetem dla wielu kolegów. Mobilizuje zespół w trudnych chwilach zarówno boiskowych, jak i poza boiskowych. Sprawdza się jako lider - powiedział były bramkarz m.in. Liverpoolu i Realu Madryt.

Jesienią cieniem na wyniki położył się kryzys wynikający ze złamania regulaminu dyscyplinarnego przy okazji zgrupowania przed meczami kwalifikacji mistrzostw świata z Danią (3:2) i Armenią (2:1). Między spotkaniami część z zawodników miała urządzić głośną imprezę, przez którą spać nie mogli inni reprezentanci. Niektórzy gracze już przed meczem z Danią mieli grać całą noc w karty przy piwie. W efekcie winni zostali ukarani finansowo.

Trener Nawałka bardzo dobrze poradził sobie z tym kryzysem. Wszyscy żądali "krwi" i wyrzucania graczy z reprezentacji. Tak się jednak nie stało. To element bardzo dobrej polityki, bo nikt nie rozliczał zawodników na bieżąco ze spraw, których dokładnie nie znamy. W przyszłości pewnie będą jakieś konsekwencje. Najważniejsze było, żeby wyciszyć ten temat i nie pobudzać opinii publicznej. Chodzi o to, żeby robić to, co najważniejsze, czyli wygrywać mecze. To eliminuje te wszystkie poza boiskowe problemy - ocenił.