"Wygląda na to, że brakuje szczegółów, aby oficjalnie ogłosić ten transfer" - powiedział Poyet, który przejął zespół niespełna miesiąc temu.

Jeśli Tevez podpisze kontrakt z Shanghai Shenhua, prawdopodobnie zostanie najlepiej opłacanym piłkarzem na świecie.

W zakończonym w październiku sezonie chińskiej ekstraklasy, Shanghai Shenhua zajęło czwarte miejsce. Do mistrza kraju Guangzhou Evergrande Taoba straciło 16 punktów.

Tevez wrócił do Boca Juniors w czerwcu 2015 roku, kiedy to odszedł z Juventusu Turyn. Wcześniej występował w ojczystym klubie w latach 2001-2004. Później trafił do Corinthians, West Hamu United, Manchesteru United, Manchesteru City i w końcu - do Juventusu. Ze "Starą Damą" dotarł w sezonie 2014/15 do finału Champions League, a ponadto wywalczył mistrzostwo i Puchar Włoch. Ma na koncie 76 występów i 13 goli w reprezentacji Argentyny.