Obradująca we wtorek w Zurychu Rada Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej (FIFA) powiększyła o szesnaście dotychczasową liczbę uczestników mistrzostw świata. Pierwszy mundial w nowej formule odbędzie się w 2026 roku.

"Powiększenie mistrzostw świata oznacza, że więcej krajów będzie mogło marzyć. Musimy stworzyć z mundialu imprezę XXI wieku. Futbol nie ogranicza się tylko do Europy i Ameryki Łacińskiej" - podkreślił Infantino podczas konferencji prasowej po przyjęciu reformy przez FIFA.

Zgodnie z nowymi regułami 48 uczestników zostanie w pierwszej rundzie podzielonych na 16 grup po trzy drużyny. To oznacza zwiększenie łącznej liczby meczów z 64 do 80. Po dwie najlepsze ekipy z każdej grupy (czyli łącznie 32) awansują do 1/16 finału.

"Dobrą wiadomością jest to, że mistrzostwa świata z udziałem 48 drużyn odbędą się ponownie w ciągu 32 dni, zwycięzca zagra siedem meczów, a turniej odbędzie się na 12 stadionach, jak obecnie" - powiedział Infantino.

Kilka kwestii jest wciąż nierozstrzygniętych. Przy zaledwie trzech drużynach w grupie istnieje ryzyko takiej samej liczby punktów i identycznego bilansu bramkowego dwóch lub trzech zespołów. Jak przyznał Infantino, jednym z pomysłów są... rzuty karne w przypadku remisu w grupie, innym np. skorzystanie przy wyrównanej tabeli z rankingu FIFA.

Szczegóły dotyczące podziału miejsc w turnieju dla poszczególnych kontynentów mają zostać przyjęte w maju podczas Kongresu FIFA w Bahrajnie. Obecnie Europa dysponuje 13 (najwięcej ze wszystkich kontynentów).

"Każda konfederacja będzie miała więcej miejsc" - zapowiedział prezydent Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej.

Według źródeł zbliżonych do FIFA, po reformie Europa może zyskać trzy miejsca, natomiast Afryka - cztery, co w przypadku tego kontynentu oznaczałoby wzrost do dziewięciu drużyn. Sporo może zyskać także Azja, która obecnie dysponuje czterema miejscami i jednym barażowym.

W pierwszej edycji MŚ - w 1930 roku w Urugwaju - wystąpiło 13 reprezentacji. W kolejnych trzech mundialach liczba uczestników się zmieniała (kolejno 16, 15, 13). W latach 1954-78 regularnie grało po 16 drużyn. Od 1982 do 1994 roku w turnieju uczestniczyły 24 drużyny. Obecna formuła - z udziałem 32 zespołów - obowiązuje od MŚ 1998 we Francji.

Tak pozostanie również w 2018 roku podczas mundialu w Rosji oraz w 2022 roku w Katarze. Nieoficjalnie mówi się, że - zgodnie z regułą rotacji kontynentów-gospodarzy - największe szanse organizacji mistrzostw świata 2026 ma Ameryka Północna.