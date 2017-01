Vecchio trenował Messiego do 13. roku życia, kiedy zauważyli go skauci Barcelony i zaprosili do katalońskiej akademii. Od dwóch lat pracował w fundacji "Leo Messi" w Rosario, gdzie uczył dzieci i młodzież.

Moje oczy nie wierzyły w to, co widziały. To był mały chłopiec z wielkimi umiejętnościami - mówił w jednym z ostatnich wywiadów o Messim.

Jak podały miejscowe media, ciało Vecchio zostało znalezione w czwartek w jego domu.