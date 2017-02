Egipt to najbardziej utytułowana reprezentacja w PNA. W niedzielę miała szansę na ósmy tytuł i wiele wskazywało na to, że go wywalczy. W 22. minucie do siatki po indywidualnej akcji trafił pomocnik Arsenalu Londyn Mohamed Elneny.

Jednak kwadrans po przerwie wyrównał Nicolas N'Koulou, a kilka minut przed ostatnim gwizdkiem sędziego dogrywce "zapobiegł" Vincent Aboubakar, który pokonał 44-letniego bramkarza Essama El Hadary'ego i dał swojej drużynie zwycięstwo.

Kamerun spotkał się z Egiptem w finale tych rozgrywek po raz trzeci, ale wcześniej nie zdołał pokonać tego rywala. Poprzednio trofeum zdobył w latach 1984, 1988, 2000 i 2002.

Kamerun - Egipt 2:1 (0:1)

Bramki: dla Kamerunu - Nicolas N'Koulou (59), Vincent Aboubakar (88); dla Egiptu - Mohamed Elneny (22)