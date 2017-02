W czwartkowy wieczór na stadionie przy Łazienkowskiej Legia podejmie Ajax w ramach rozgrywek Ligi Europy. Holenderscy kibice do stolicy przybyła już wcześniej. Ci, którzy bawili się ostatniej nocy w klubie "Chmury" nie będą miło wspominać swojej wyprawy do Warszawy. Do lokalu wtargnęli kibol Legii. Po ich "wizycie" pomieszczenie wygląda tak jakby przeszedł przez nie tajfun.